500 EURO DALLA REGIONE PER CHI FA LE VACANZE IN CAMPANIA. LA PROPOSTA DI ROBERTO CELANO

Tra i settori più penalizzati dalle conseguenze dell’epidemia sanitaria, quello che probabilmente è in

maggiore sofferenza è il turismo, volano assoluto dell’economia campana. Molte aziende turistiche vivono

una condizione di emergenza estrema avendo goduto di sostegni irrisori dalle Istituzioni.

La proposta arriva dal consigliere provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Difficile pensare

che una struttura turistica (che ha costi fissi e variabili notevolissimi) per raggiungere un equilibrio

economico possa fatturare meno di €100.000, limite necessario per fruire, ad esempio, del sostegno

regionale di 2.000 euro. Ciò vale anche per gli intermediari, come le agenzie di viaggio, che guadagnano

provvigioni residuali sui ricavi fatturati. E’, dunque, indispensabile intervenire per salvaguardare ciò che è

parte rilevante del tessuto produttivo regionale e, di conseguenza, l’occupazione. La distribuzione a pioggia

di risorse ha solo finalità clientelare e talvolta assistenziale ma non appare volano sufficiente per il rilancio

dell’economia e per la difesa di quelle aziende che stanno in maggiore sofferenza. A tal fine proponiamo alle

Istituzioni regionali un intervento concreto e rapido, privo di inceppi burocratici, che potrebbe agevolare le

vacanze di famiglie campane ma rappresenterebbe un toccasana per chi intraprende nel settore turistico.

La regione stanzi risorse sufficienti a destinare fino ad €.500 (considerando le stesse limitazioni di reddito e la

stessa distribuzione in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare previsto dal provvedimento

governativo), in aggiunta ad analogo sostegno già previsto dal governo, a ciascuna famiglia campana che

decida di trascorrere le proprie vacanze in strutture regionali e che prenoti il soggiorno attraverso le

agenzie di viaggio operanti sul territorio.

L’agevolazione, ovviamente, andrebbe devoluta nella forma di un buono spesa facilmente trasformabile in denaro liquido, evitando il sistema del credito d’imposta previsto dal Governo che non aiuta aziende che sono in crisi di liquidità.

Tale misura indurrebbe le famiglie campane a spendere anche il contributo nazionale presso strutture

regionali e consentirebbe agli imprenditori del settore di resistere, in una stagione che è partita in ritardo e

che, allo stato, non lascia presagire nulla di buono per aziende e lavoratori. Ci auguriamo che il Presidente

della regione accolga il suggerimento e stanzi le necessarie ed indispensabili risorse. Difendiamo le nostre

aziende, la nostra economia ed il futuro stesso della regione.