A CAPACCIO PAESTUM INCONTRO DI FORZA ITALIA SU SITUAZIONE DOPO ARRESTO SINDACO ALFIERI

Forza Italia guarda con grande attenzione all’evoluzione della situazione politica del Comune di Capaccio, dallo scorso 3 Ottobre rimasto privo della guida del Sindaco Franco Alfieri, sospeso dalla Prefettura di Salerno a seguito del suo coinvolgimento nell’inchiesta sugli appalti per la pubblica illuminazione. Domani mattina, sanato 7 Dicembre, a partire dalle 11:00, il partito degli azzurri, rappresentato dal Segretario Provinciale di Salerno Roberto Celano, incontrerà gli iscritti ed i simpatizzanti di Forza Italia di Capaccio, per affrontare il tema dello stallo politico all’interno dell’amministrazione comunale ma anche del rischio di un dissesto finanziario per le casse dell’ente.

