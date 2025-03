A CASTEL SAN GIORGIO IL 19 MARZO LA MARCIA PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA

Anche quest’anno Castel San Giorgio celebra la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno contro le mafie. Una data simbolica, voluta dall’associazione Libera di Don Luigi Ciotti, durante la quale onorare il sacrificio di chi si è opposto alle mafie e promuovere il senso civico quale argine ad ogni forma di illegalità , violenza ed ingiustizia.

« Celebrare questa giornata, già così intrisa di significato, per Castel San Giorgio rappresenta quest’ anno un vero e proprio dovere che sentiamo ancora più forte a seguito degli episodi delittuosi che hanno scosso la nostra comunità nei giorni scorsi-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-. E per questo, su sollecitazione di tutta l’amministrazione comunale ma anche della società civile, venerdì 21 Marzo alle 11.00 ci ritroveremo proprio dinanzi il municipio di piazza Amabile e da qui, con tutti coloro che hanno già dato adesione di partecipazione, partiremo per raggiungere, in corteo lungo le strade cittadine, la nostra “Scala della Legalità”.

Con questo corteo silente ma fermo e deciso, intendiamo ribadire l’impegno comune, delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini per la legalità, la sicurezza e la libertà»- ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Share on: WhatsApp