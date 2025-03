MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “OSPEDALE FUCITO, C’E’ BISOGNO DI UNO SFORZO DI TUTTI”

Se vogliamo valorizzare davvero l’ospedale ‘Fucito’ e renderlo un qualificato punto di riferimento comprensoriale occorre vi sia uno sforzo da parte di tutti e con una tempistica d’attesa ragionevole.”

E’ quanto scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Alcune risposte sono arrivate rispetto ad altri impegni assunti, come le assunzioni di un cardiologo e di un camice bianco in Medicina Generale insieme alla riapertura del turno di dialisi dei giorni infrasettimanali pari precedentemente sospesa, ma adesso l’urgenza è nell’UOC di Urologia e Litotrissia orfana di un Responsabile. A risentirne è il diritto alla salute dei cittadini, che non possono attendere tempi dilatati oltremisura. Le doglianze che ho ricevuto da primo cittadino le ho trasferite e rappresentate anche nell’ultimo incontro di qualche giorno fa al Direttore Generale Vincenzo D’Amato, al quale rinnovo l’invito a farsi parte attiva nella risoluzione di questa priorità di pubblicazione del bando e delle specifiche richieste già sul tavolo: mi riferisco all’espletamento del concorso per DMP e per i medici di Patologia Clinica, così come l’attivazione dell’art.25 per Medicina Generale rispetto alla quale si continuano a registrare lungaggini.