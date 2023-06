A MILANO LA PATTUGLIA DEGLI AZZURRI E NON SOLO: ECCO CHI SARA’ AI FUNERALI DI BERLUSCONI

Tanti militanti, semplici cittadini che si stanno mettendo in viaggio alla volta di Milano, per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi, ma anche esponenti della classe dirigente di Forza Italia. E non solo. All’interno del Duomo di Milano, ma anche nella piazza antistante, ci saranno alcuni esponenti del partito di Silvio Berlusconi.

A cominciare dalla europarlamentare Lucia Vuolo che, in Provincia di Salerno, di Forza Italia è anche la Coordinatrice Provinciale. Insieme a lei anche l’ex consigliere comunale di Pontecagnano Faiano Francesco Pastore, l’attuale consigliere comunale del centro dei Picentini Gianfranco Ferro.

A Milano anche la già parlamentare di Forza Italia Rossella Sessa che, da subito, ha voluto ricordare la figura di Berlusconi con un suo intervento, nel solco di un impegno politico portato avanti per molti anni, anche insieme al compianto Enzo Fasano.

Ed a proposito di ex parlamentare del partito degli azzurri a Milano ci sarà anche Pasquale Vessa, deputato di Forza Italia dal 2008 al 2013 e prima ancora Coordinatore Provinciale degli azzurri in Provincia di Salerno.