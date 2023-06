IL LEADER DEL M5S GIUSEPPE CONTE DISERTA I FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI

Tra tutti i leader dei partiti, compresi quelli di opposizione, l’unico assente a Milano, ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi, sarà il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso, infatti, di non partecipare alla cerimonia, in programma nel pomeriggio a partire dalle 15.00. Strategia politica o scelta personale ?

Conte segue la linea del Fatto Quotidiano e, dunque, preferisce non legittimare un avversario politico, neppure dinanzi alla morte dello stesso ? Quali saranno le ragioni vere che hanno indotto Conte a rinunciare ad essere presente accanto a Elly Schlein, Carlo Calenda e Matteo Renzi ?