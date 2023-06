DE LUCA, PRESIDENTE DELLA REGIONE DA 8 ANNI, RIANNUNCIA APERTURA AEROPORTO

Torna al centro del dibattito, come avviene periodicamente da 8 anni, da quando De Luca è Presidente della Regione Campania, il tema della riapertura ai voli di linea dell’Aeroporto Costa d’Amalfi. E cosi’ il Governatore, nel corso di un incontro pubblico, ha rinnovato l’impegno della Regione Campania per il definitivo rilancio dello scalo aeroportuale, divenuto, per alcuni aspetti, l’argomento da mettere al centro del dibattito quando ne mancano altri.

“Salerno – Costa d’Amalfi punta ad avere un traffico di cinque milioni di viaggiatori nell’arco di tre anni da quando parte. E partirà tra un anno e mezzo.

Si tratta di un investimento che ammonta, complessivamente, a mezzo miliardo di euro per il secondo aeroporto della Campania.

Contiamo di avere un polo di grande attrazione turistica ma anche un polo di commercializzazione importante per l’agricoltura e l’industria della provincia di Salerno”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio al Teatro Augusteo di Salerno, dal tema “Un progetto d’architettura per il nuovo aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi”.