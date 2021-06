A NAPOLI E AD EBOLI PARTITO DEMOCRATICO E M5S VANNO SOTTO BRACCIO PER LE COMUNALI 2021

Dopo Napoli con l’accordo sul nome dell’ex Ministro Manfredi, anche Eboli potrebbe ospitare il laboratorio politico per le Comunali 2021 con l’accordo elettorale tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ad aprire ufficialmente le trattative – che da settimane andavano avanti in maniera discreta – è stato il deputato del M5S Cosimo Adelizzi, ebolitano al 100%, con un comunicato stampa che apre la strada ad un’intesa che, salvo clamorosi colpi di scena, coinvolgerà l’ex Vice Sindaco di Eboli Luca Sgroia. Ad Eboli insieme, a Salerno divisi, a Battipaglia non pervenuti? Pare proprio di si: i primi segnali della svolta di Giuseppe Conte arrivano dall’autonomia che viene riconosciuta ai territori, con scelte che possono essere anche diverse dal resto del territorio provinciale o regionale. Intanto, la trattativa tra PD e M5S ad Eboli è appena stata avviata ma, proprio oggi, martedi’ 15 giugno, a Napoli, per sancire l’intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico arriva l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che a Napoli possa esserci anche un pezzo della Provincia di Salerno non è da escludere. Anzi.

