CAVA DE’ TIRRENI. LA VICENDA OSPEDALE ARRIVA IN CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale, Adolfo Salsano, come concordato nella Conferenza dei Capigruppo del 1 giugno2021, ha convocato il Consiglio Comunale, con inizio alle ore 17, di giovedì 17 giugno prossimo.

Il Consiglio si terrà in presenza, in seduta pubblica (in diretta streaming per il pubblico), salvo ulteriori restrizioni per l’emergenza Covid-19, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti (16 aprile e 6 maggio 2021);

3. Approvazione regolamento per la disciplina sistema di videosorveglianza urbana nel territorio comunale;

4. Modifica art. 7 “Galleria Civica d’Arte” del vigente “Regolamento disciplinante l’organizzazione e l’autorizzazione allo svolgimento di iniziative, attività ed eventi culturali, turistici e di spettacolo … ” (delibera C.C. n. 49/2007 e s.m. e i.) e linee di indirizzo per l’istituzione di una Scuola Superiore di Studi Musicali nel complesso monumentale di S. Maria del Rifugio, in partenariato con Ente del Terzo Settore ai sensi D.Lgs. n. 117 /2017;

5. Approvazione aliquote IMU per l’anno 2021;

6. Modifiche al regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Cava de’ Tirreni;

7. Ordine del giorno sull’Ospedale S. Maria Incoronata dell’Olmo.