A NAPOLI IL 22 ED IL 23 FEBBRAIO LA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ELETTI DI ALLEANZA VERDI SINISTRA

Alleanza Verdi Sinistra terrà, sabato 22 e domenica 23 febbraio, a Napoli la Prima Conferenza Nazionale delle elette e degli eletti nelle Amministrazioni locali, con particolare attenzione ai Comuni. Anche da Salerno sarà presente una delegazione di rappresentanti istituzionali. Lo fanno sapere in una nota Titti Santulli , Segretaria di S.I., Anna Cione e Dario Barbirotti, coordinatori di Europa verde, che parteciperanno all’iniziativa unitamente a Franco Mari deputato, Peppe Sessa Responsabile Enti Locali Sinistra Italiana e tutti gli eletti della provincia, a margine di quanto annunciato in una lettera ai sindaci, agli assessori e consiglieri comunali di Avs, i coportavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Da troppo tempo – così, nella nota – le amministrazioni locali sono lasciate sole e logorate, di volta in volta, da potenti spinte verso il centralismo più esasperato e, allo stesso tempo, dalla deriva verso la frantumazione dell’unità del Paese. Eppure, in migliaia di realtà si sono deliberate ed attuate decisioni di grande innovazione su temi rilevanti per la vita dei cittadini e affermate esperienze di buon governo.