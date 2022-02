«Tanti over 50 non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale» ha detto Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, rivolgendosi «a quella fetta di napoletani che ancora oggi, nonostante le indicazioni normative, continuano a rifiutare il vaccino, mettendo a rischio la propria salute e quella altrui». Sono circa 50mila, fa sapere la Asl, i cittadini vaccinabili che non risultano vaccinati in questa fascia, secondo i dati della piattaforma regionale Sinfonia.