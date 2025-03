A NAPOLI PER LA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA ARRIVANO ARIANNA MELONI E GIOVANNI DONZELLI

Si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo la prima festa di Fratelli d’Italia di Napoli. Il programma di “Aura Neapolis”, questo il nome dell’evento, è stato presentato dal presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Nonno, e dal vicepresidente Luigi Rispoli. “Aura Neapolis” si svolgerà sul lungomare, alla Rotonda Diaz. All’evento di chiusura, previsto domenica mattina, sono attesi gli interventi di Arianna Meloni, responsabile nazionale adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito, e di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri. Spiccano nel programma il panel “Giovani e violenza” al quale parteciperanno la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo e il direttore del carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida (sabato alle ore 19), e quello su “Napoli capitale europea dello sport 2026” con gli interventi del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis (domenica alle ore 11). “Aura Neapolis non sarà solo una festa – spiegano Nonno e Rispoli – ma un’occasione di dialogo e confronto sul presente e sul futuro della città di Napoli e del Sud Italia. Nel corso della due giorni, alla presenza di ospiti d’eccezione, esperti e rappresentanti politici sono previste conferenze, dibattiti e incontri su tematiche che riguardano tanto il presente quanto le prospettive future della città e della Campania, momenti di approfondimento, discussione e condivisione di proposte concrete per il rilancio del territorio nella stagione che vedrà il suo culmine con le elezioni regionali. Fratelli d’Italia intende proporre soluzioni per migliorare la vita dei cittadini partenopei creando una città più vivibile, più sicura e più prospera”

Share on: WhatsApp