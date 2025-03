ALLEANZA VERDI SINISTRA. PRESIDIO VENERDI’ 28 MARZO DINANZI AL RUGGI D’ARAGONA

“La morte di una giovane donna (41 anni) all’ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere stata per due giorni al pronto soccorso, impone una assunzione di responsabilità da parte di tutti. Vanno verificati i dettagli della vicenda ed accertata ogni eventuale responsabilità. Noi, però, possiamo affermare con certezza che dalla responsabilità per la condizione disastrosa del Pronto Soccorso non possono sottrarsi la dirigenza del nosocomio, il Sindaco di Salerno e il Presidente della Regione Campania, nonché Assessore alla sanità.”

Lo scrivono i responsabili di Alleanza Verdi Sinistra per la Provincia di Salerno.

Un disastro che si estende tra l’altro a tutti i reparti di Emergenza e Urgenza della Campania e riguarda anche le liste d’attesa, le strutture di medicina territoriale e l’assistenza domiciliare soprattutto ai non autosufficienti. Come AVS abbiamo programmato per il 28/03/2025 alle ore 10.30 un presidio presso il Pronto Soccorso in via San Leonardo, con la richiesta di un incontro con la dirigenza aziendale. Parteciperà all’iniziativa anche il Deputato Franco Mari. Sarà l’occasione per segnalare le tante criticità del Dipartimento di Emergenza Urgenza e individuare le possibili soluzioni. Chiediamo alle cittadine e ai cittadini Salernitani di partecipare.

LA SANITÀ PUBBLICA è un bene primario. Non consentiremo che venga smantellato e svenduto.