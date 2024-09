A NOVEMBRE NASCERA’ IL MINISTERO DEL SUD: CIRIELLI E MUSUMECI I POSSIBILI NOMI SUL TAVOLO DELLA MELONI

A Novembre, quando tutte le competenze dell’attuale Ministero della Coesione verranno assorbite da Palazzo Chigi, con l’impegno in Commissione Europea dell’attuale Ministro Raffaele Fitto, Giorgia Meloni potrebbe istituire il Ministero del Sud e nominare un nuovo Ministro, espressione, ovviamente, delle Regioni meridionali. Fuori da giochi Fitto, resterebbero in corsa l’attuale Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ed il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. La Campania, intanto, dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano è rimasta priva di Ministri nell’attuale assetto dell’esecutivo nazionale: la seconda Regione per numero di abitanti, potrebbe trovare, proprio a Novembre, uno sbocco importante con la creazione del Ministero del Sud. I tempi sono ancora, relativamente, lunghi perchè l’inizio della discussione sulla Legge di Bilancio potrebbe assorbire attenzioni ed impegni dei vertici di Fratelli d’Italia che avranno, in quota, il nuovo Ministero del Sud.

Share on: WhatsApp