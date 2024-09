FORZA ITALIA. DA CASTEL SAN GIORGIO ARRIVA LA CANDIDATURA DELL’IMPRENDITORE GIANLUIGI DI LEO

Sarà il giovane imprenditore Gianluigi Di Leo il nome sul quale Forza Italia punterà, alle prossime elezioni Regionali, nella zona del Comune di Castel San Giorgio e non solo. Di Leo, impegnato nel settore dell’accoglienza turistica e della ristorazione, figlio del Patron Nobile, ha già dato la sua disponibilità ai vertici regionali di Forza Italia per candidarsi alle prossime elezioni Regionali in Campania.

Negli ultimi giorni erano state diverse le voci provenienti proprio dal Comune di Castel San Giorgio dove Forza Italia è un partito particolarmente vivace: prima si era ipotizzata la discesa in campo dell’attuale Vice Sindaco Giustina Galluzzo, ipotesi che ha creato imbarazzo e nervosismo all’interno della maggioranza del Sindaco Paola Lanzara, esponente del Pd.

Ecco allora il nome di un civico, dell’imprenditore Gianluigi Di Leo che, stando ai bene informati, avrebbe già iniziato la sua campagna elettorale.