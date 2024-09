GIOVANNI GUZZO: “IL PORTO DI SALERNO HA VALORE STRATEGICO PER TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO”

Oggi il porto di Salerno è un’importante realtà per il trasporto di merci e di passeggeri, con un valore altamente strategico per tutto il territorio provinciale. Abbiamo il dovere di creare le condizioni per un presente e un futuro all’altezza del suo glorioso passato. La Provincia assicura pieno sostegno e collaborazione perché l’infrastruttura cresca e continui a creare un circolo virtuoso di opportunità economiche e sociali.