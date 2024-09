SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “DOMENICA 22 RACCOGLIAMO LE FIRME CONTRO AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

Arriva anche a San Valentino Torio l’appuntamento con la raccolta, in piazza, delle firme contro l’Autonomia Differenziata. A farsi promotore dell’iniziativa è il Sindaco Michele Strianese, esponente del Partito Democratico.

“Sono promotore” scrive il Sindaco Michele Strianese, ” della raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’. Una legge ingiusta per le regioni del Sud, che taglia l’ Italia in due parti, marcando ancora le differenze socio/economiche con il Nord.

Per questo ti invito per domenica 22 Settembre in Piazza Amendola, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, nei pressi del Bar Gran Caffe’ del Sole, per apporre la tua firma a sostegno di questa iniziativa.