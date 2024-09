VIOLENZA SUI MEDICI A MELITO. PISACANE (FDI): “IMMEDIATA APPLICAZIONE NORMA SU ARRESTI IN FLAGRANZA”

“L’aggressione ai medici verificatasi a Melito è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi violenti contro il personale sanitario, un fenomeno che sta diventando allarmante e non può più essere tollerato. Esprimo la mia massima solidarietà ai colleghi coinvolti, che operano quotidianamente con dedizione e professionalità in condizioni sempre più difficili.”

È quanto dichiarato da Raffaele Maria Pisacane, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania e medico igienista, in merito al recente episodio di violenza contro medici a Melito. “Questi atti di violenza non solo mettono a rischio la sicurezza dei medici, ma compromettono anche la qualità dell’assistenza sanitaria per tutti i cittadini. Occorre reagire con fermezza e garantire che i responsabili siano puniti in modo adeguato.”

“È indispensabile – continua Pisacane – l’applicazione immediata della norma che prevede l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario. Solo con misure tempestive e di forte deterrenza potremo proteggere chi ogni giorno è impegnato nella tutela della nostra salute. Non possiamo permettere che episodi di questo genere continuino a ripetersi. È il momento di agire con determinazione.”