A ROMA LA STRETTA DI MANO TRA GIORGIA MELONI, VINCENZO DE LUCA E RAFFAELE FITTO

L’appuntamento è per domani, alle 10:00, a Roma, a Palazzo Chigi, dove per la firma dell’accordo sui Fondi di Coesione che il Governo attribuisce alle Regioni. è atteso il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. La Campania, non da ultimo per problemi di natura politica, è l’ultima Regione d’Italia a sottoscrivere l’accordo con il Governo e domani si chiuderà una lunga partita che, nel braccio di ferro tra De Luca e Fitto, ha visto i Comuni soffrire per il ritardo nella erogazione dei fondi. Tutti i Comuni della Campania hanno dovuto attendere ? Napoli no, perchè il Sindaco Gaetano Manfredi, scavalcando De Luca e la Regione Campania, ha, da tempo, definito l’intesa con il Governo per la gestione dei fondi destinati alla bonifica di Bagnoli che, pero’, la Giunta Regionale avrebbe voluto gestire con enorme piacere. 2 Miliardi già destinati alla Campania, al Comune di Napoli, per i quali De Luca & Co, nei giorni passati, hanno già alzato la voce contro il Governo. Forse, avrebbero dovuto farlo contro il Sindaco di Napoli Gaetano Mafredi.

