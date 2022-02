A ROMA L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI ITALIA VIVA: NUOVE ADESIONI DALLA PROVINCIA DI SALERNO

E’ iniziata, ufficialmente, questa mattina l’assemblea nazionale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che da Roma ha lanciato la sua campagna elettorale per le Politiche del 2023 senza dimenticare anche gli appuntamenti con le Comunali 2022, puntando tutto sulla candidatura di Davide Faraone per il Comune di Palermo. A Roma gli Stati Maggiori di Italia Viva della Provincia di Salerno, a cominciare dal Coordinatore Provinciale Tommaso Pellegrino a quella Regionale Angelica Saggese, ma, insieme ai dirigenti provinciali e regionali di IV, anche alcuni volti nuovi per il movimento di Matteo Renzi, a cominciare dall’ex Sindaco Facente Funzioni di Pagani Anna Rosa Sessa che, con la presenza a Roma di oggi, ha ufficializzato la sua adesione ad Italia Viva.

