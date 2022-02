FORZA ITALIA. CARFAGNA FRENA LA NOMINA DI LUCIA VUOLO E GUIDO MILANESE VA A ROMA

E’ molto piu’ complicato di quanto si potesse pensare solo qualche giorno fa: il cammino che porta alla nomina del nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia in Provincia di Salerno potrebbe essere molto piu’ lungo ed irto di chi, solo qualche giorno fa, dava per scontata la nomina della Europarlamentare Lucia Vuolo. Sul suo nome, infatti, è arrivato un parere interlocutorio del Ministro Mara Carfagna che non ha affatto gradito le interferenze territoriali di Antonio Tajani e Licia Ronzulli, primi sostenitori del nome della ex eurodeputata della Lega. Mara Carfagna ha in testa il nome dell’attuale parlamentare Gigi Casciello ma, intanto, l’ex parlamentare Guido Milanese, nel corso della settimana, è stato a Roma per sondare il terreno su di una sua possibile nomina: come dire, tra i due litiganti è sempre il terzo che gode. Per il ruolo di terzo, pero’, ci sono anche altre candidature: a cominciare da quella di Lello Ciccone, primo dei non eletti alle ultime elezioni Regionali 2020 e candidato nel Collegio Uninominale di Battipaglia per la Camera dei Deputati nel 2018.

