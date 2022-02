NAPOLI. CATELLO MARESCA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SU PNRR

Catello Maresca, candidato sindaco a Napoli, sostenuto da una coalizione civica e di centro destra, è stato eletto Presidente della Commissione Speciale sui fondi per il PNRR.

“Grazie al Consiglio Comunale” scrive lo stesso Maresca “che ha voluto investirmi di questo delicato compito di garanzia e controllo. Sarà importante seguire i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per evitare infiltrazioni mafiose, corruzione e sprechi. Per Napoli e per il futuro dei nostri figli.”