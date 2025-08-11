A SAN MARZANO SUL SARNO IL SINDACO ANNUNZIATA VIETA L’ALCOL NELLE ORE NOTTURNE

Stretta sulla vendita e sul consumo di alcolici nelle ore notturne. Con l’ordinanza sindacale odierna, il sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata, ha disposto un provvedimento di 30 giorni per contrastare fenomeni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica e problemi di sicurezza legati all’abuso di bevande alcoliche in aree pubbliche o a uso pubblico.

L’atto arriva dopo ripetute segnalazioni di episodi di disturbo, intralcio al transito e abbandono di rifiuti – in particolare bottiglie di vetro – nelle strade cittadine. A questo proposito, l’Amministrazione Comunale ha voluto rassicurare i cittadini con una lettera inviata al Prefetto della Provincia di Salerno, Francesco Esposito, sottolineando che “fin dall’inizio del nostro mandato, la sicurezza urbana è stata considerata una priorità assoluta”.

Le misure adottate

Il sindaco Annunziata ha aggiunto che, su suo impulso, “è già stato avviato un confronto con il Prefetto e con il Comando provinciale delle Forze dell’Ordine, al termine del quale è stato predisposto un potenziamento dei controlli sul territorio, con particolare riguardo alle fasce orarie più critiche”.

Anche la stretta collaborazione dell’assessore delegato Raffaele Belvedere con le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale ha portato a “una significativa riduzione degli episodi di risse e disturbi”, segno di un lavoro costante e sinergico che mira a garantire più sicurezza e decoro. L’Amministrazione del sindaco Andrea Annunziata ha anche voluto ringraziare “i cittadini per le segnalazioni puntuali e per la collaborazione costante, che rappresentano un supporto fondamentale per il presidio e il miglioramento della vivibilità urbana”.

Un impegno per il decoro e la sicurezza

In merito all’area parcheggio di via Turati, interessata da lavori di riqualificazione, si fa presente che l’area “è adeguatamente illuminata, così come l’intero territorio comunale”.

L’ordinanza in vigore vieta la vendita di bevande alcoliche per asporto dalle 22:30 alle 6:00, con un’eccezione per la vendita in contenitori monouso fino alla mezzanotte, oltre a imporre il divieto di consumo e somministrazione nelle aree pubbliche durante le ore notturne. Le violazioni saranno punite con sanzioni fino a 500 euro, con possibile confisca delle bevande.

Il sindaco Annunziata ha infine sottolineato che “saranno messe in atto ulteriori misure ritenute utili a contenere episodi di disturbo e a garantire maggiore sicurezza per la cittadinanza”, confermando l’impegno dell’Amministrazione a preservare la tranquillità e il decoro del territorio