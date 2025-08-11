REGIONALI 2025. SALVINI (LEGA): “CENTRO DESTRA DIVISO E’ ERRORE, OTTIMI CANDIDATI IN CAMPANIA”

“In Veneto per me squadra che vince non si cambia”, in questa area “la Lega ha 161 sindaci e 1.200 amministratori locali, penso potremo prendere per mano questa straordinaria Regione. Se il centrodestra si divide fa un errore clamoroso: se stiamo uniti i compagni non governano per i prossimi 30 anni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), a proposito delle Regionali in Veneto.

Parlando poi dei candidati in altre regioni Salvini ha detto:

“Nelle Marche c’è poi il governatore uscente Acquaroli, in Calabria c’è Occhiuto che ha fatto una scelta coraggiosa, il contrario rispetto a Beppe Sala che invece rimane incollato alla poltrona. Occhiuto invece ha detto ‘mi dimetto e scelgano i cittadini’. Da milanese mi aspetto che Sala si faccia da parte.

Poi c’è la Campania dove ci sono ottimi candidati, la Puglia idem”.

