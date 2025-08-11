SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “IL SINDACO MORETTI SENZA UNA VISIONE, ORA DIMISSIONI”

Come Consigliere di minoranza, non posso che esprimere profonda amarezza di fronte all’immobilismo e all’inefficacia di questa amministrazione targata Moretti, che dimostra ogni giorno di più di essere distante anni luce da una reale volontà di sviluppo per la nostra comunità.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Consigliere Comunale di Solofra Antonello D’Urso.

Mentre i paesi limitrofi hanno già messo in campo programmi concreti e visibili per il rilancio economico e sociale, Solofra continua a rimanere impantanata in promesse vuote, in interventi tampone e in una politica di propaganda che non porta alcun beneficio reale ai cittadini. La gestione di questa amministrazione sembra più interessata a tappare i buchi di corto respiro piuttosto che a pianificare un vero sviluppo sostenibile, intelligente e duraturo.

I problemi che affliggono Solofra, dall’emergenza delle strade alla scarsissima manutenzione, passando per i lavori eterni della galleria, l’approvvigionamento idrico e l’occupazione, sono ormai noti e prevedibili. Eppure, invece di affrontarli con un piano strategico e con risorse adeguate, l’amministrazione Moretti si limita a rincorrere l’emergenza, senza mai proporre soluzioni di lungo respiro.

Il fallimento di questa politica si percepisce anche nella mancanza di una visione chiara e di un progetto condiviso per il futuro. La propaganda e le promesse a breve termine non sostituiscono un’azione concreta e competente. La nostra comunità merita di più: merita una politica seria, capace di mettere al centro lo sviluppo economico, l’occupazione, la qualità della vita dei cittadini.

L’autunno che si avvicina, troppo spesso annunciato come “caldo”, rischia di essere soltanto un’altra stagione di illusioni e di delusioni se questa amministrazione non cambierà rotta. La confusione, le contraddizioni e le tensioni interne sono segnali evidenti di una squadra senza coesione e senza una vera strategia di governo.

L’unico rimedio sono le dimissioni…