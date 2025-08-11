FORZA ITALIA: A FINE SETTEMBRE UN EVENTO NAZIONALE A TELESE TERME (BENEVENTO)

Non c’è ancora il programma ufficiale ma una data di massima esiste: a Telese Terme, in Provincia di Benevento, Forza Italia per la fine del prossimo mese di settembre, organizzerà un evento nazionale, per molti aspetti simile al Berlusconi Day, organizzato, nel settembre del 2023, a Paestum. Ancora top-secret il programma dell’evento che sarà, almeno per Puglia e Campania, anche l’avvio della campagna elettorale per le Regionali 2025 mentre per la Calabria sarà il momento finale, considerato che l’ex Presidente Occhiuto ha fissato la data delle elezioni per il 5 ed il 6 Ottobre. La macchina organizzativa dell’evento, comunque, si è già messa in moto, con dirigenti regionali e parlamentati al lavoro per curare ogni minimo dettaglio dell’appuntamento di Telese Terme che, per alcuni aspetti, ricorda le feste dell’Udeur, organizzata ad inizio 2000, dall’ex Ministro della Giustizia Clemente Mastella.

