IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: “NON C’E’ NESSUN ALLARME SUICIDI IN CARCERE”

“Nessun allarme suicidi come paventato dal Garante. Il dato numerico, certamente sconfortante, registrato nei primi otto mesi di questo anno è sotto la media nazionale dell’ultimo triennio”. Lo afferma in una nota il ministero della Giustizia contestando i dati contenuti nell’ultimo report del Garante dei detenuti, relativo ai primi sette mesi del 2025.

“Nei primi otto mesi del 2025 – dice via Arenula – si registrano 48 suicidi nelle strutture penitenziarie con una media mensile di 6. Certamente un numero che impone misure strategiche di ampio respiro, sulle quali il Ministero è fortemente e quotidianamente impegnato”. “Tanto premesso – aggiunge però il ministero – è pur sempre doveroso segnalare, per consentire una lettura corretta dei dati, che per quanto sconfortante e per quanto nella sua drammaticità imponga la profusione di inesausto impegno, il dato è al di sotto della media mensile ereditata dal Governo nel 2022, che aveva visto 84 suicidi in un anno”.

