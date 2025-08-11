LISTA A TESTA ALTA: CASCONE A SALERNO, MOCERINO E FORTINI A NAPOLI, ZANNINI A CASERTA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Prende corpo, in tutta la Regione Campania, la lista A Testa Alta, la civica che, con ogni probabilità, sotto l’egida del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, farà parte della coalizione di centro sinistra alle prossime regionali del 23 e 24 Novembre. A Salerno, all’interno della lista, ci sarà, di sicuro, l’attuale consigliere regionale Luca Cascone che, il 26 agosto, aprirà, ufficialmente, il suo punto di ascolto nel cuore del centro del Comune capoluogo. A Napoli, invece, della compagine civica faranno parte l’attuale assessore alla scuola Lucia Fortini ed il Consigliere Regionale Carmine Mocerino. In Provincia di Caserta, salvo cambiamenti delle prossime settimana, sarà candidato nella lista A Testa Alta l’attuale consigliere regionale Giovanni Zannini, già eletto, come Cascone e Mocerino nel 2020, con la lista De Luca Presidente.

Related Posts

Agosto 11, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. LEGA AVELLINO: “BENE APPELLO DURIGON PER ALLARGARE COALIZIONE”

Agosto 11, 2025

REGIONALI 2025. IN VENETO LA LISTA CON IL NOME DI LUCA ZAIA NEL CENTRO DESTRA

Agosto 10, 2025

FRATELLI D’ITALIA SCEGLIE PAESTUM PER LA CONVENTION NAZIONALE DEDICATA AL SUD