LISTA A TESTA ALTA: CASCONE A SALERNO, MOCERINO E FORTINI A NAPOLI, ZANNINI A CASERTA

Prende corpo, in tutta la Regione Campania, la lista A Testa Alta, la civica che, con ogni probabilità, sotto l’egida del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, farà parte della coalizione di centro sinistra alle prossime regionali del 23 e 24 Novembre. A Salerno, all’interno della lista, ci sarà, di sicuro, l’attuale consigliere regionale Luca Cascone che, il 26 agosto, aprirà, ufficialmente, il suo punto di ascolto nel cuore del centro del Comune capoluogo. A Napoli, invece, della compagine civica faranno parte l’attuale assessore alla scuola Lucia Fortini ed il Consigliere Regionale Carmine Mocerino. In Provincia di Caserta, salvo cambiamenti delle prossime settimana, sarà candidato nella lista A Testa Alta l’attuale consigliere regionale Giovanni Zannini, già eletto, come Cascone e Mocerino nel 2020, con la lista De Luca Presidente.

