REGIONALI IN CAMPANIA. LEGA AVELLINO: “BENE APPELLO DURIGON PER ALLARGARE COALIZIONE”

“La elezione regionale campana dovrebbe essere un momento di rigenerazione della classe dirigente del centrodestra campano ed è giusta l’indicazione di Claudio Durigon rispetto all’apertura a forze moderate”. A

parlare è Sabino Morano, vicecommissario della Lega Avellino.

Il vicecommissario della Lega irpina si è poi soffermato sulla ipotesi più volte ventilata della candidatura del Ministro Piantedosi a Presidente della Regione Campania. “Matteo Piantedosi è una delle figure più spendibili – ha detto -, sotto questo punto di vista anche se ha più volte dichiarato di non essere interessato ma si sa la politica è il campo del possibile ma pure dell’impossibile. La candidatura del Presidente della Campania non si decide qui quindi lasciano il tempo che trovano le schermaglie che leggiamo tra esponenti del territorio nostrano”.

“C’è una grande differenza tra la politica irpina e quella napoletana e lo scrissi nel 2017 in un libro ‘Confessione di un conservatore di provincia’. L’ irpino – ha poi specificato – è naturalmente uomo di strategia e di pensiero obbligato per ragioni di densità abitativa e distanze a sviluppare attività diplomatiche col suo vicino. Elemento che vedo manca alla classe politica napoletana che con il suo massimo esponente Gaetano Manfredi, un professore prestato alla politica, mira a vincere creando accozzaglie imitando il metodo Prodi”, ha concluso.

