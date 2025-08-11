LA POLITICA PIANGE PER ANTONELLO CAPOZZOLO: GIA’ ASSESSORE A VIETRI ED ESPERTO DI COMUNICAZIONE

Una lunga battaglia contro un male impossibile da sconfiggere ma Antonello Capozzolo, come era solito fare nella vita, non si è mai arreso, provando in ogni modo a resistere fino a ieri sera quando, circondato dall’affetto di parenti ed amici, ha chiuso gli occhi. Assessore comunale a Vietri sul Mare, una chiara posizione politica di centro destra, Antonello Capozzolo per un lungo periodo ha anche seguito la comunicazione istituzionale della Provincia di Salerno, prima di occuparsi di alcuni esponenti politici con la sua attività professionale. Sempre gentile e disponibile, pronto al confronto con tutti, Antonello Capozzolo lascia un vuoto nel mondo della comunicazione di tutta la Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp