TEGGIANO. BAGNO DI FOLLA PER LA PRIMA SERATA CON LA PRINCIPESSA COSTANZA: SI REPLICA OGGI E DOMANI 13 AGOSTO

Come essere dentro un grande film: la 30^ edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza” è già un trionfo di pubblico ed emozioni. Migliaia di visitatori hanno invaso il centro storico di Teggiano trasformato, ancora una volta, in un vero borgo medievale, un palcoscenico a cielo aperto nel quale il pubblico si ritrova davvero a vivere immerso nell’atmosfera di oltre 500 anni fa. La prima serata della kermesse organizzata dalla Pro Loco Teggiano, quella dell’11 agosto, è considerata tradizionalmente un pò “di rodaggio”, un momento nel quale mettere a punto “sul campo” in ogni dettaglio la complessa macchina del tempo riattivata dopo un anno, e verificare anche che le novità siano perfettamente integrate nel contesto generale e gradite dal pubblico.

Sono bastati pochi istanti per intuire il “trend” di questa storica 30^ edizione, e si è immediatamente capito che le aspettative non sarebbero state deluse. Si è rinnovato l’incanto delle nozze tra Costanza di Montefeltro e Antonello Sanseverino, evento storico del 1480 da cui prende spunto la kermesse.

“Alla Tavola della Principessa Costanza” continua questa sera e mercoledì 13 agosto, con il suo fittissimo il programma: alle ore 18:00 in Piazza San Cono l’inizio degli spettacoli. Alle 18:30 il Corteo Storico in onore della Principessa Costanza e del Principe Antonello Sanseverino parte dal Castello Macchiaroli per raggiungere l’Antico Seggio. Alle 18:45 la rievocazione del Consiglio Comunale del 1480, ed a seguire gli spettacoli in onore degli sposi, nei pressi dell’obelisco di San Cono. Alle 19:30 l’apertura del Banco di Cambio e delle Taverne, con l’inizio dell’Itinerario nel Centro Storico. Alle 21:45 l’avvio degli Spettacoli Itineranti nelle piazze e nelle vie del borgo. Intorno all’una di notte l’attesissimo e spettacolare “Assalto al Castello”, presso il Castello Macchiaroli.