GIOVANNI GUZZO: “RIAPERTURA ARCO NATURALE SEGNALE PER TURISMO NEL CILENTO”

“Ieri pomeriggio a Palinuro, insieme al vicepresidente della Regione Campania Fulvio Buonavitacola, agli amministratori del Comune di Centola e ai sindaci del comprensorio, ho partecipato alla cerimonia del taglio del nastro per la riapertura al pubblico dell’Arco Naturale, dopo i lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza, nel rispetto dell’equilibrio paesaggistico e naturalistico.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
L’Arco Naturale è l’iconica formazione rocciosa, simbolo paesaggistico e identitario di Palinuro e della Costa Cilentana che da oggi torna ad essere fruibile in tutto il suo splendore per la comunità e per i tanti turisti che ogni anno scelgono il Cilento anche per la bellezza di questo luogo.