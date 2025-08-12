NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “CONTINUA A CRESCERE RACCOLTA DIFFERENZIATA”

Nel mese di luglio la percentuale si attesta intorno al 63,84 % a conferma del trend positivo che ha caratterizzato il 2025 fin dai primi mesi.

Risultati che riconoscono l’impegno dell’Amministrazione Comunale per una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente, che stabilisce il lavoro dell’amministrazione al 62,4% nei primi sei mesi dell’anno.

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.

Proseguiremo a lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per proteggere l’ambiente, attraverso azioni di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sostenibilità, grazie all’impegno dei gruppi consiliari, della giunta, dell’ufficio ecologia, della Nocera Multiservizi, della Polizia Locale e al volontariato degli ispettori ambientali. Prossimo obiettivo, in attesa della conferma del finanziamento della Regione Campania per il tramite di Eda, portare a termine la progettazione e la realizzazione del nuovo deposito e ricovero dei mezzi del servizio rifiuti urbani da collocare nell’area industriale di Casarzano.