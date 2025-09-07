A SAN VALENTINO LA RIUNIONE DEL PREFORUM DEI COMUNI DELL’AGRO

E’ stata un’occasione di incontro e confronto per discutere insieme di sicurezza, giovani e lavoro, raccogliere idee e dare voce alla comunità giovanile.

Molto importanti i contributi portati dai delegati provinciali dei forum di San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno e Sant’ Egidio del Monte Albino e dalle relative amministrazioni comunali.

Particolarmente interessanti gli interventi ed i punti di vista del rappresentante di Confindustria Giovani Salerno e di quello della CGIL Giovani Salrno, sulla questione infortuni e sicurezza sul lavoro.

Ringraziamo il nostro Forum dei Giovani e il presidente Marco Miranda, con il quale la collaborazione e’ costante per tante iniziative che condividiamo, come quella di ieri. Ci auguriamo che ci siano tante altre iniziative tematiche per approfondire temi di attualita’ e che riguardano i giovani e non solo come formazione, ricerca, lavoro, politica, amministrazione pubblica, sviluppo, cultura.