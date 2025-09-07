REGIONALI IN CAMPANIA. TULLIO FERRANTE (FI): “CENTRO SINISTRA CONDANNA REGIONE A DELETERIO IMMOBILISMO”

“È ormai ufficiale. Il candidato del campo largo in Campania sarà Roberto Fico. Solo l’altro ieri il governatore uscente Vincenzo De Luca aveva bocciato il reddito di cittadinanza (ed annessi navigator) e promosso il termovalorizzatore di Acerra. Prime avvisaglie, dunque, di uno schieramento che, ove mai dovesse prevalere, tra veti e liti condannerebbe la nostra regione, nella migliore delle ipotesi, al più deleterio immobilismo quando invece la stessa ha bisogno di correre, di puntare su serie politiche di sviluppo sociale, di crescita infrastrutturale e di miglioramento nella qualità del servizio sanitario. Il centrodestra, che si appresta a scegliere il candidato migliore per vincere e poi governare, può e deve scongiurare la nefasta ipotesi di una vittoria di una sinistra divisa, anti sviluppo e dannosa per il futuro della nostra comunità”. Lo dichiara Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al MIT e deputato di Forza Italia.

