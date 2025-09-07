FRANCO PICARONE (PD): “A CAVA DE’ TIRRENI PER 50ESIMO ANNIVERSARIO PISTONIERI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
50 anni di spari, fede e tradizione
Ho partecipato alla presentazione della Mostra Immersiva dedicata al 50° anniversario dei Pistonieri Santa Maria del Rovo, ospitata presso il Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni.
Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.

Questa iniziativa ha celebrato non solo la storia di un’associazione, ma l’anima stessa della comunità cavese, che attraverso il rito dello sparo dell’archibugio ha saputo custodire e tramandare un patrimonio identitario unico. Immagini, testimonianze, costumi e memorie hanno dato vita a un percorso emozionante, capace di raccontare tradizione, fede e passione alle nuove generazioni.
La Regione Campania ha sostenuto questo progetto, riconoscendo il suo grande valore culturale e sociale: un impegno concreto per mantenere viva la memoria storica e per accompagnare il percorso di riconoscimento dello sparo dell’archibugio come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Related Posts

Settembre 7, 2025

ROBERTO CELANO (FI): “EMERGENZA SICUREZZA A SALERNO, INTERVENGANO LE ISTITUZIONI”

Settembre 7, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA, VILLANI (M5S): “PIENA SODDISFAZIONE PER CANDIDATURA DI ROBERTO FICO”

Settembre 6, 2025

FONDAZIONE VASSALLO: “NON PERMETTEREMO CHE LA MEMORIA DI ANGELO VENGA CANCELLATA”