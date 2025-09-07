FRANCO PICARONE (PD): “A CAVA DE’ TIRRENI PER 50ESIMO ANNIVERSARIO PISTONIERI”

Ho partecipato alla presentazione della Mostra Immersiva dedicata al 50° anniversario dei Pistonieri Santa Maria del Rovo, ospitata presso il Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni.
Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.
Questa iniziativa ha celebrato non solo la storia di un’associazione, ma l’anima stessa della comunità cavese, che attraverso il rito dello sparo dell’archibugio ha saputo custodire e tramandare un patrimonio identitario unico. Immagini, testimonianze, costumi e memorie hanno dato vita a un percorso emozionante, capace di raccontare tradizione, fede e passione alle nuove generazioni.
La Regione Campania ha sostenuto questo progetto, riconoscendo il suo grande valore culturale e sociale: un impegno concreto per mantenere viva la memoria storica e per accompagnare il percorso di riconoscimento dello sparo dell’archibugio come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.