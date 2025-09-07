FRANCO PICARONE (PD): “A CAVA DE’ TIRRENI PER 50ESIMO ANNIVERSARIO PISTONIERI”

Questa iniziativa ha celebrato non solo la storia di un’associazione, ma l’anima stessa della comunità cavese, che attraverso il rito dello sparo dell’archibugio ha saputo custodire e tramandare un patrimonio identitario unico. Immagini, testimonianze, costumi e memorie hanno dato vita a un percorso emozionante, capace di raccontare tradizione, fede e passione alle nuove generazioni.