A SIANO SCUOLA SENZA MENSA E SENZA TRASPORTO PUBBLICO: SCOPPIA IL CASO

Dopo due settimane dall’inizio della scuola, per il Comune di Siano, guidato dal Sindaco Giorgio Marchese, non ci sono ancora gli essenziali servizi della mensa ed anche del trasporto scolastico, con le piu’ logiche conseguenze per le famiglie degli alunni.

A sollevare il caso i Consiglieri Comunali del Gruppo Noi Liberi: ” La scuola è iniziata da 2 settimane ma ancora non è dato conoscere quando saranno attivati i servizi trasporti Scuolabus e mensa scolastica. Come Gruppo Consiliare abbiamo richiesto la convocazione della Commissione Consiliare Politiche Sociali per sollecitare l’Amministrazione Comunale ad avviare tali servizi che risultano fondamentali per le famiglie.”