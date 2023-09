FESTA PROVINCIALE UNITA’. DE LUCA SNOBBA BARONISSI E VALIANTE: NON CI SARA’

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca non sarà presente il 6 ed il 7 Ottobre a Baronissi per la Festa Provinciale dell’Unità: è quanto si apprende dagli ambienti interni al Partito Democratico che, in occasione dell’evento del centro della Valle dell’Irno, avrebbero puntato proprio sulla presenza di De Luca per dare maggiore importanza all’appuntamento. De Luca, invece, sarà a Napoli, alla Terme di Agnano, per chiudere la Festa Regionale dell’Unità della Campania, alla quale la Segretaria Nazionale Elly Schlein parteciperà solo attraverso un video collegamento da remoto, evitando un contatto diretto con il Pd Campano che, da tempo, invoca la possibilità di celebrare il Congresso Regionale e mettere fine al commissariamento del partito.

