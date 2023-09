IMMA VIETRI (FDI) PRIMA PER PRESENZE IN AULA A MONTECITORIO: RAGGIUNTO IL 100%

E’ Imma Vietri la parlamentare campana piu’ presente in Aula, almeno in questo primo anno di legislatura. La deputata di Fratelli d’Italia, eletta nel settembre del 2022 grazie alla vittoria nel Collegio Uninominale dell’Agro, ha fatto registrare il 100% di presenze a Montecitorio, partecipando, di fatto, a tutte le sedute, anche quelle per le quali non era previsto un voto. Un record di cui la deputata di Fratelli d’Italia va particolarmente fiera, considerato che fa parte anche della Commissione Sanità e di quella speciale, di recente costituita, sulla Violenza di Genere, di cui è anche Segretaria.

