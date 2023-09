MARA CARFAGNA ULTIMA PER PRESENZE IN AULA TRA I PARLAMENTARI CAMPANI

Da Ministro del Governo Draghi c’era anche un motivo per non essere presente in Aula, da semplice parlamentare di opposizione forse, un po’ meno. E cosi’ l’ex Ministro Mara Carfagna chiude, con una percentuale di poco superiore al 40%, la classifica delle presenze dei parlamentari in Aula, nel primo anno della nuova legislatura. Un dato, di certo, non positivo per il Presidente Nazionale di Azione, il partito di Carlo Calenda: un ruolo che, molto probabilmente, la porterà a numerosi impegni fuori dall’aula di Montecitorio. E con l’avvio della campagna elettorale per le Europee la percentuale di presenze in aula per Mara Carfagna potrebbe anche abbassarsi.

