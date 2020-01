ACCORDO PD-M5S PER LE REGIONALI ? PIU’ EUROPA PRENDE LE DISTANZE: “OPZIONI DIVERSE”

Antonio Santoro, Dirigente Nazionale di Piu’ Europa, entra, con forza, nel dibattito in atto tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle per una possibile alleanza in vista delle elezioni regionali di fine maggio. E si tratta di una dichiarazione destinata a far discutere, all’interno di una vasta area moderata che, fino ad ora, si era schierata dalla parte del governatore Vincenzo De Luca.

“Se la prospettiva è questa”, scrive Santoro a proposito dell’accordo PD-M5S, “credo che le forze liberali, democratiche e riformatrici debbano valutare opzioni diverse in Campania e nelle altre Regioni al voto”