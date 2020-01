SKILLS CONSULTING, CONVEGNO SULLE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Il 31 Gennaio 2020 si terrà presso l’hotel Mediterranea di Salerno la IV edizione del Convegno sulle novità fiscali e previdenziali previste dalla nuova legge di bilancio. Come di consueto, l’evento sarà realizzato dalla Skills Consulting Srl e dalla Giuffrè FL – Amb Soluzioni Srl, in collaborazione con l’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno e a quello dei Consulenti del Lavoro di Salerno.

L’evento, ormai consolidato e tappa fissa di tantissimi addetti ai lavori, l’anno scorso ha registrato la straordinaria presenza di circa 400 persone provenienti da diverse Regioni del Sud Italia, Campania, Basilicata e Puglia.

L’evento è rivolto sia a professionisti che ad imprenditori, donne e uomini d’impresa, esponenti sindacali e dell’associazionismo di categoria, esperti del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni.

Dopo i saluti di rito dei presidenti dei rispettivi ordini di Salerno, Salvatore Giordano e Carlo Zinno, il direttore generale della Skills Consulting Vincenzo Vietri e Armando Scalea della Amb Soluzioni, prenderà la parola il prof. Temistocle Bussino, già docente all’ Università Bocconi e la Cattolica di Milano nonché componente del Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In sala, tra i tanti argomenti, si parlerà di tutti gli sgravi contributivi per il 2020, del taglio al cuneo fiscale, dei nuovi obblighi relativi alle ritenute fiscali negli appalti, la misurazione della rappresentatività sindacale, nuove tutele per welfare.

Questo evento si differenzia sia per il coinvolgimento diretto di entrambi gli ordini, che partecipano in maniera attiva, sia perché negli ultimi due anni è stato uno degli eventi più seguiti e apprezzati in ambito lavoro.

