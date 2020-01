REGIONALI 2020. L’APPELLO DI MIMMO VOLPE AL PD: “APRIAMO PORTE E FINESTRE”

Ancora una volta il Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, esponente del Partito Democratico, lancia un appello ai dirigenti provinciali e regionali, per una apertura del PD a tutti in vista delle prossime elezioni Regionali 2020.

Apriamo porte e finestre per una nuova stagione politica.

Cari #compagni e caro gruppo dirigente #salernitano/campano. Ai tanti amici “democratici” che da giorni mi sollecitano una presa di posizione. La boccata d’ossigeno della vittoria in #EmiliaRomagna, della straordinaria campagna elettorale guidata dal presidente Stefano Bonaccini ci impone una riflessione e una discussione a tutto campo.

Va recuperato con urgenza il rapporto con i nostri elettori. Vanno recuperati i luoghi per le discussioni programmatiche. Va aperta una nuova fase per un rilancio politico del Partito Democratico Campania sui territori.

In primo luogo va recuperato l’entusiasmo e la partecipazione. Apriamo porte e finestre a nuove forze della società, alle tante personalità capaci del mondo della cultura e dei saperi, della diffusa società civile. Da subito bisogna incominciare a discutere con tutti e pronti a ricevere il contributo di tutte quelle forze organizzate. Recuperare tutte quelle forze di sinistra e riformiste che hanno abbandonato la lotta politica per mancanza d’ascolto da parte dell”attuale gruppo dirigente.

Ora è il momento di rilanciare una nuova stagione politica. Come si è visto dal risultato, il buon governo dei territori premia. I cittadini, gli elettori sanno distinguere i politicanti dalle persone capaci. Recuperare quella buona politica che sa dare risposte attraverso l’azione dei governi locali e regionali. Quella che risolve i problemi dei cittadini. Il tempo di fronte a noi è breve. I prossimi appuntamenti elettorali sono alle porte. Diamoci una smossa e una ragione per ripartire. Abbiamo giovani, uomini e donne capaci e progetti credibili per vincere ancora. Basta immobilismo (attese) e accordi individuali. Basta organizzare gruppi e gruppettini al fine del solo potere per il potere. Diamo una immagine di essere un partito aperto e plurale. Apriamo una fase #costituente sui territori per ascoltare tutti, soprattutto sulle imminenti scelte per prossimi mesi.