SALERNO. FRANA DI GIOVI, ROBERTO CELANO (FI) CHIEDE CHIARIMENTI AL SINDACO

Con una lettera indirizzata al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia, chiede di fare chiarezza sui rallentamenti per il ripristino della regolare viabilità nella zona di Giovi.

Premesso che

– il 16 dicembre del 2019 è stato protocollata una interrogazione inerente le condizioni in cui versano le strade di Giovi;

– con la suddetta interrogazione si chiedeva al comune un intervento immediato per il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza di via Cupa Parisi che rappresenta l’unica alternativa possibile alla via Beata Teresa di Calcutta (per il momento percorribile a senso unico alternato);

– che l’amministrazione comunale ritiene di non poter intervenire, essendo via Cupa Parisi una strada vicinale e, dunque, non nella disponibilità del comune;

– i residenti di via Cupa Parisi sono disponibili a cedere la titolarità della suddetta arteria, quotidianamente percorsa da automobili e ciclomotori nonostante le condizioni di pericolosità, affinché l’amministrazione possa finalmente intervenire per rendere percorribile l’importante via, ripristinandone la sicurezza;

– sulla suddetta strada insiste un costone che presenta in diverse zone pericolo di frana;

– i residenti di via Cupa Parisi, in ogni caso, non sono disponibili ad assumersi più responsabilità per rischi incorsi da chi percorre quotidianamente la strada che è in condizioni di degrado ed estremamente insicura;

– nel caso in cui il comune inopinatamente non dovesse ritenere importante acquisire la proprietà dell’ arteria e renderla fruibile e sicura, i privati sarebbero intenzionati a chiuderla definitivamente al traffico;

– i residenti di via Cupa Parisi lamentano, altresì, condizioni di estremo abbandono da parte delle Istituzioni per l’assenza di servizi efficienti nonché della pubblica illuminazione;

Tanto Premesso

CHIEDE PER SAPERE

– se l’amministrazione intenda acquisire la titolarità della strada vicinale via Cupa Parisi, unica strada alternativa in caso di interruzione di via Beata Teresa di Calcutta, per renderla percorribile e per mettere definitivamente in sicurezza il costone limitrofo all’arteria che è a rischio frana;

– se si intende rendere più efficienti i servizi offerti ai residenti di una zona di Giovi particolarmente abbandonata, dotando anche il rione di pubblica illuminazione