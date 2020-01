ACLI SALERNO: 2019, L’ANNO DEI RECORD IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’

Il 2019 è un anno, sicuramente, da incorniciare per le Acli Salerno e per il Presidente Provinciale Gianluca Mastrovito che si appresta ad avviare la fase congressuale, dalla metà di gennaio alla fine di marzo, con cifre piu’ che positive rispetto alle attività svolte negli anni precedenti.

L’assistenza fiscale, prestata per il tramite dei Patronati e Caf Acli, nell’anno 2019 ha fatto registrare un incremento pari al 24,35%, come pure l’assistenza a famiglie e collaboratori domestici che chiude con un incoraggiante +24%.

Segna un passo in avanti anche l’apertura di nuovi circoli sul territorio della Provincia di Salerno, già ampiamente coperta con le diverse sedi distaccate: nel 2019 si registra un +5,71%.

Infine, numeri positivi anche per le attività Presidenziali (+25,7%), per l’attività dello sportello immigrati (+13%) e per il settore Progetti ed Iniziative Territoriali (+15,3%).