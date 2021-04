AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT: SPUNTA IL NOME DI NELLO FIORE

L’Agenzia Regionale per lo Sport della Regione Campania, creata e finanziata dall’ultima Legge di Bilancio approvata in Consiglio sul finire del 2020, potrebbe avere un Presidente proveniente dalla Provincia di Salerno. Il nome che, negli ultimi giorni, circola con insistenza, negli ambienti del Consiglio Regionale della Campania è quello dell’ex Consigliere Regionale di Campania Libera Nello Fiore. Dopo 10 in Consiglio Regionale, Fiore, alle ultime elezioni regionali, pur avendo sfondato la quota delle 16.000 preferenze è risultato il primo dei non eletti all’interno della storica lista civica di De Luca Campania Libera. E mentre per gli altri ex consiglieri regionali sono giunte deleghe da parte del Presidente De Luca per proseguire l’attività politica, per Fiore, oggi Presidente dell’Asis, potrebbe arrivare un prestigioso riconoscimento, frutto non solo della fedeltà politica ma anche della esperienza maturata proprio nel settore dell’impiantistica sportiva.

