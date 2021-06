Mascherina in riva al mare ed anche per i turisti che arriveranno in vacanza, in Campania, nelle prossime settimane? Italia senza mascherina, Campania con la bocca ed il naso coperto anche all’aperto, anche a 40 gradi all’ombra? Cosa deciderà lo Sceriffo del Virus, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca?

Ancora poche ore per conoscere il futuro dei nostri visi, oggi è venerdi’ e De Luca, alla continua ricerca del titolo sui Tg Nazionali, di sicuro, non deluderà.