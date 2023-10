AGROPOLI, CDS RIGETTA RICHIESTA SOSPENSIVA. IANNONE: “MUTALIPASSI PARTE LESA? ASSURDO”

Il Consiglio di Stato, dopo il ricorso d’urgenza presentato dal Sindaco di Agropoli Mutalipassi contro la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni comunali in 19 sezioni su 21, ha rigettato la richiesta di sospensiva. Nelle prossime ore verrà fissata l’udienza di merito mentre arrivano, ancora, commenti sulla decisione del primo cittadino del comune del Cilento.

Veramente ridicolo ascoltare certe argomentazioni e vedere come l’Amministrazione comunale di Agropoli cerchi anche di resistere in giudizio. Dovrebbero solo chiedere scusa e scomparire. In 19 sezioni su 21 sono state riscontrate gravi anomalie e parlano pure. Dovrebbero lasciare la vita pubblica per sempre per indegnità politica. Il Consiglio di Stato ha respinto anche il loro ricorso inaudita altera parte. Il Comune deve essere sciolto e tornare alle urne”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.