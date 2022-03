AGROPOLI, COMUNALI 2022. CON IL SINDACO USCENTE IL CENTRO SINISTRA PUNTA ALLE PRIMARIE

Il centro sinistra del Comune di Agropoli ribalta tutte le regole e, pur avendo un sindaco uscente e già candidato alle prossime elezioni Comunali (Adamo Coppola, ndr), decide di affidare allo strumento delle Primarie la scelta del nome da mettere in campo per la prossima tornata elettorale. E’ quanto emerge dal tavolo dei rappresentanti locali del centro sinistra che, pur non avendo ancora fissato una data, dinanzi alla pluralità delle candidature provenienti dallo stesso campo politico, ha deciso di dare voce ai cittadini per indicare il nome unitario del candidato sindaco. Chi parteciperà alle Primarie del centro sinistra ad Agropoli ?

Ci dovrebbe essere il sindaco uscente Adamo Coppola come anche la candidata sostenuta da Italia Viva Elvira Serra. Farà parte della competizione anche il nome che sembra piu’ vicino a Franco Alfieri: quello del medico Emidio Cianciola. In campo ci dovrebbe essere anche il candidato civico Massimo Laporta.