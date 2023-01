Probabilmente per loro è prioritario continuare le vacanze natalizie piuttosto che essere presenti per fare il proprio dovere in Parlamento.”

Lo scrivono i rappresentanti del Gruppo di Fratelli d’Italia al Senato dove, questa mattina, era stata convocata la ripresa dei lavori dell’aula proprio per avviare l’iter per la conversione in legge del Decreto Milleproroghe.